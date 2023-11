Der Turnerbund (TB) Binzen von 1941 ist schon ein besonderer Verein, der sich durch ein hohes Maß an Kontinuität auszeichnet. Im April 2023 hatte die bisherige erste Vorsitzende Bettina Sachs-Kalchschmidt ihren Posten nach 32 Jahren an die 26-jährige Laura Ehrke abgegeben. Diese kam im Alter von neun Jahren zum Verein und war dort vorher bereits zehn Jahre lang als Übungsleiterin in der Nachwuchsarbeit tätig.