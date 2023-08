Binzen Einfache Kür im Rad

In diesem Format reiste eine vierköpfige Familie bestehend aus Mutter Andrea, Vater Daniel und den beiden Töchtern Lina und Emilia in einem Wohnmobil durch den Schwarzwald und das Markgräflerland. Jeden Tag wurde an einer anderen Station Halt gemacht, wo die Familie eine sportliche Herausforderung bewältigen musste.

Und in Binzen stand das Rhönrad an: Begleitet vom Kamerateam studierten sie einzeln eine kurze Anfänger-Kür ein, die am Ende des Tages in Form eines Wettkampfes präsentiert werden musste.