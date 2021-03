Binzen Eltern aus anderen Gemeinden entlasten

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, gibt es zur Aufnahme in den Hort immer wieder Anfragen von Eltern, deren Kinder die GT-Schule in Binzen besuchen, aber nicht in Binzen wohnen. Viele dieser Eltern haben ein großes Betreuungsproblem, da in den Wohnorten Fischingen, Schallbach und Wittlingen keine oder nur eine sehr begrenzte Betreuung nach der Schule angeboten wird. Um dem Verbandsgedanken Rechnung zu tragen, sollen Kinder aus diesen Gemeinden deshalb berücksichtigt werden, nicht aber Kinder aus den übrigen Verbandsgemeinden, in denen eine ausreichende Betreuung geboten wird. Dies stoße oft auf Unverständnis bei den betroffenen Eltern, ließe sich aber leider nicht ändern, so Schneucker. Für die voraussichtlich wenigen Fälle habe man genug Kapazität, sowohl in räumlicher als auch in personeller Hinsicht. Zusagen würden für ein Jahr gemacht, eine Verlängerung müsse von den Eltern neu beantragt werden, schloss Schneucker.