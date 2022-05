Binzen Freude in Binzen über neue Anlage

Etwas von Basketball verstehen Philipp Steffen, Ex-Obeligaspieler bei Bad Säckingen und Timi Sander vom Basketball-Verein Weil am Rhein. Beide wohnen in Binzen und schließen heute hier unter dem Korb Bekanntschaft. „Wenn sich hier Leute finden zum Basketball spielen, bin ich gerne dabei“, kündigt Steffen an.

In seiner Festansprache richtete Bürgermeister Schneucker den Blick noch einmal zurück: Im November 2020 hatte der Gemeinderat Binzen das Projekt in der jetzigen Form beschlossen, nachdem der Freiraum- und Landschaftsplaner Ralf Wermuth einen Entwurf vorgestellt hatte. Die Räte waren mit der Realisierung in einem Bauabschnitt einverstanden. Die Gesamtkosten des Projekts betrugen 570 000 Euro. „Wir haben etwas geschaffen, auf das wir alle stolz sein können“, unterstrich Schneucker.

Mit ihren Rollern oder Stunt-Scootern am Pumptrack sitzen zwei Jugendliche aus Eimeldingen und Rümmingen. „Ich bin jeden Tag hier“, sagt der Eimeldinger, „vorher musste ich nach Weil, nach Basel oder nach Schopfheim fahren“.

Weitere Informationen: Bereits kurz nach der Gründung des AK Jugend im Dezember 2014 durch Oliver Baumert, Christian Rützel, Claudia Hummitzsch, Frank Krumm und sie, sei dies das große Ziel gewesen, erinnerte Christine Braun: Einen Ort zu schaffen, an dem die jungen Menschen aus Binzen mit ihren Freunden einfach ungestört sein können und dabei niemanden stören. Vielen beliebten Sportarten, aber auch dem „Chillen“ den nötigen Raum zu geben, war das Ziel. Das Engagement des Freiraum- und Landschaftsarchitekten Ralf Wermuth bezeichnete Braun als „echten Glücksgriff“.