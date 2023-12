Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Montagabend in der Binzener Hauptstraße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der Fußgänger trat in Höhe der Werner-Glatt-Straße von einem unbeleuchteten Grünstreifen auf die Fahrbahn der Hauptstraße und wollte diese überqueren.