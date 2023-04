Binzen Gemeindehalle wird zum Opernhaus

Vom Walzer zur Operette

Zu Gehör kommen Walzer und Operettenlieder. Zu nennen ist das „Feuerwerk der guten Laune“ von Otto Groll (nach Johann Strauss), das „Trinklied“ aus dem „Bettelstudent“ von Carl Millöcker oder „Hereinspaziert“ aus der Operette „Der Schätzmeister“ von Carl Michael Ziehrer. Nicht fehlen darf an diesem Abend, der in der Gemeindehalle stattfindet, der berühmte Konzertwalzer „Wiener Blut“ aus der gleichnamigen Operette von Johann Strauss (Sohn).

Die Proben des Projektchores laufen bis zum Konzert am 20. April 2024, in der Sommerpause und an Feiertagen wird nicht geprobt. Auskünfte erteilt Rolf Itzin, Tel. 07621 / 68 99 14 oder E-Mail an itzinrolf@gmail.com.