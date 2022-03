Binzen Gemeinsam im Einsatz für die Natur

Und diese schaffigen Binzener Reb- und Feldpflegenden hatten zwei Jahre nach der letzten solchen Säuberungsaktion gut zu tun. Es galt, schwerpunktmäßig die Böschungen von Brombeeren und ähnlichen unerwünschten Pflanzen zu säubern, und danach an deren Stelle von Leon Biersack gestiftete, selbst gezogene Weinbergpfirsich-Setzlinge in den trockenen Boden zu bringen.

Des Weiteren wurden so genannte „invasive Pflanzen“ entfernt, und alte Bäume erhielten einen Rückschnitt. Krumm und Schweigler zeigten den Teilnehmern dann auch noch eine besonders sinnige Art der Weiterverwendung des Schnittguts und weiterer „Objekte“ wie Steine oder Totholz. Aus diesen Materialien entstand ein sogenannter Käfermeiler durch die zweite Gruppe der Pflegeaktion. Die mit Totholz, Hackschnitzeln und ähnlichem Naturmaterial gefüllte Erdgrube wird, so erfuhren die Kinder, Nahrungs- und Rückzugsbereich für Käfer und ähnliche Insekten sein und dazu als Brutstätte dienen. Ähnlich nachhaltige Wirkung hat das Insektenhotel, das die dritte Gruppe an diesem Frühlingssamstag erstellte.

Zu guter Letzt wurde auch Müll gesammelt. Zusammen kam einiges, da in den vergangenen Monaten durchaus „Ausflugsverkehr“ geherrscht habe in den Reben, so Krumm. Es fand sich Verpackungsmüll, Flaschen, Dosen, To-Go-Essen- und Getränke-Behältnisse, aber auch Plastikteile, die sich aus den Verbissschutz-Elementen an den einst frisch gepflanzten Baumsetzlingen gelöst hatten. Übrigens: Die Kosten der Aktion, vor allem die Grundprodukte für das gemeinsame Grillen im „Sonnengarten“, übernahm vollumfänglich die Gemeinde Binzen. Auffällig an der Aktion sei gewesen, so Frank Krumm abschließend, dass im Vergleich zu den zurückliegenden Veranstaltungen vor allem neue, junge Teilnehmer dazukamen. So ziehe man die nächste Generation sowohl für die Umwelt als auch die Bedeutung von Land- und Weinwirtschaft sensibilisierter junger Binzener heran, freut sich Krumm.