Binzen. Die Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes, Am Sportplatz, in Binzen. Dort wurde am Donnerstag, zwischen 10 und 10.20 Uhr, ein geparktes Auto beschädigt. In der 20-minütigen Zeitspanne dürfte ein unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsausparken den rechts danebenstehenden Ford gestreift haben. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Ein höherer türkisfarbener Kleinwagen könnte als Verursacherfahrzeug in Fragekommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97 97-0 entgegen.