Binzen/Kandern: Experte sieht Reaktivierungschancen sehr positiv

An diesem Tag machen sie an verschiedenen Abschnitten der Strecke Halt, um zu sehen, wo sie für eine Reaktivierung noch fit gemacht werden muss: Von Haltingen geht es zu den Gleisen beim Dreispitz, zum Bahnübergang Schlossgasse in Binzen und zum Bahnhof Wollbach. Nach einer ersten Begutachtung der vorhandenen Infrastruktur – Gleisbett, Bahnübergänge sowie der Haltestellen – hält der Bahnexperte die notwendigen Maßnahmen auch finanziell für machbar, heißt es in der Mitteilung des Wahlkreisbüros Hagmann. Wesentlich für die Reaktivierung einer solchen Strecke sei aber, dass alle Akteure mitgenommen werden, zum Beispiel durch einen Planer vor Ort als direkten Ansprechpartner und Kümmerer: „Bei der Wutachtalbahn waren die Anwohner entlang der Strecke und die Kommunen vom Anfang an mit im Boot, um gemeinsam ansprechende Lösungen zu finden.“ Der Fahrplan werde in Zukunft schnelle Verbindungen aus dem Wutachtal nach Waldshut bieten und darüber hinaus eine gute Anbindung an die museale Sauschwänzlebahn herstellen. So hätten sie die Reaktivierung Schritt für Schritt vorangebracht, erklärt Brinkmann.