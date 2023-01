Binzen Kern ist die Bitte um Frieden

Binzen. Nach pandemiebedingter Unterbrechung lädt der Kirchenchor Binzen wieder zu seiner geistlichen Abendmusik in der Laurentiuskirche in Binzen ein. Der Chor, Solisten und ein Kammerorchester musizieren unter der Leitung von Brigitte Schnabel am Samstag, 14. Januar, ab 19 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr.