Binzen Klavierabend mit Schumann und Brahms

„Als Clara und Robert Schumann 1853 Brahms kennenlernen, kommt es zu einer einzigartigen, künstlerischen Ménage à trois“, heißt es in der Ankündigung. Diese enge musikalische Freundschaft ruft das Konzert in Erinnerung: Claras drei Romanzen (Robert gewidmet), Brahms’ Variationen, in denen er auch aus Claras op. 3 zitiert, sowie Schumanns Kreisleriana – acht kontrastierende Stücke, in Gedanken an Clara komponiert. Die drei Werke sind lebendiger Ausdruck eines Sich-aufeinander-Beziehens, welches sich im Privaten widerspiegelt. Der junge Brahms – verliebt in Clara – ist Freund der Familie Schumann. Robert Schumann – herausgerissen aus seiner letzten großen Schaffensperiode durch den Wahnsinn – stirbt 1856. Zurück bleibt Clara, die nicht weiter komponiert – und Brahms nie wieder begegnet.

Der russische Pianist Nikita Volov erhielt den ersten Klavierunterricht an der „Rimsky-Korsakow“-Musikschule in Pskov. Im Jahr 2006 setzte er seine Ausbildung in der Zentralen Musikschule für hochbegabte Kinder in Moskau fort. Seit 2010 studierte Volov am Tchaikovsky Staatskonservatorium in Moskau , wo er sein Studium mit Auszeichnung abschloss. Er ist Gewinner des „DAAD-Preises 2018“. Konzert: Samstag, 11. Juni, 17 Uhr, Rathaussaal Binzen, Reservierung per E-Mail an info@weltklassik.de oder Tel. 0151/125 855 27, freier Eintritt unter 18 Jahren.