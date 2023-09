Binzen Kreisel Binzen geht in die finale Phase

So wird ab Mittwoch der aus Richtung Weil/ Haltingen kommende Verkehr direkt nach der Baustellenampel am Beginn der neuen Mittelinsel in der L 134 aufgeteilt. Richtung Binzen/Kandern geht es weiter rechts an der neuen Mittelinsel vorbei, während der Verkehr in Richtung Hieber-Markt, Sportplatz und Fischingen links an der Insel vorbeigeleitet wird.

Auch die Fußgängerführung von der Binzener Hauptstraße in Richtung Hieber-Markt und Sportplatz ändert sich. So werden Fußgänger ab Mittwoch in einem beidseitig gesicherten Streifen durchs Baufeld geleitet. Wegen der beengten Verhältnisse werden die Fußgänger um besondere Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten, schreibt die Behörde. Nach derzeitigem Stand der Bauarbeiten und bei gleichbleibend guten Wetterbedingungen kann bereits Ende Oktober der Fahrbahnbelag des neuen Kreisverkehrs eingebaut werden und die Maßnahme dann mit den Markierungsarbeiten abgeschlossen werden. Inzwischen haben sich die Wartezeiten an den Baustellenampeln wieder etwas verlängert, was aber auch daran liegt, dass der Verkehr Richtung Kandern durch das Ende der Ferien wieder deutlich zugenommen hat. 900 000 Euro lassen sich das Land und die Gemeinde die Umgestaltung kosten – ein Drittel trägt die Gemeinde. Diese Lastenteilung ergibt sich durch den Flächenschlüssel der Straßenbaulast. Teil des Projekts ist auch ein barrierefreier Umbau von zwei Haltestellen.