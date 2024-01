Binzen Jahresrückblick: Kreisel Binzen wird früher fertig

Der Einbau der Decke machte den Verantwortlichen dann noch einmal Kopfzerbrechen: Weil dafür eine 60-stündige Vollsperrung benötigt wurde, brauchte es halbwegs stabiles Wetter. „In dem Zeitplan bis Montagfrüh ist eigentlich gar keine Luft drin“, sagt der Bauleiter, denn die Dauer der Vollsperrung an dieser wichtigsten Verbindung ins Kandertal ist schon auf das absolute Mindestmaß reduziert worden. Die Asphaltarbeiten an der Bushaltestelle am evangelischen Altenwerk sind wie geplant erfolgt, nur die Blindenleitstreifen fehlen noch. Am Ende zeigt das Regenradar am Sonntag schlechtere Bedingungen als am Freitag: Die Markierungsarbeiten mussten wahrscheinlich verschoben werden, beholfen wurde sich mit einer provisorischen gelben Markierung.