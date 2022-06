Binzen „Kunden zeigen, was wir machen“

Frage: Welche Werte verfolgen Sie im Stapflehus?

Wir arbeiten naturnah und versuchen unserem Erbe aus vielen Generationen gerecht zu werden. Das heißt, dass wir sorgsam mit unseren Böden und mit unseren Beständen umgehen. Das ist aufwändig.

Wir verzichten komplett auf Herbizide und Insektizide, aus Überzeugung – aber auch weil wir uns das leisten wollen. Unsere Flächen sind sehr kleinteilig, natürliche Prozesse sind dabei integriert. Totholz, Steine, hohes Gras und verschiedene Sorten auf kleiner Fläche sind bei uns normal. Betriebswirtschaftlich ist das nicht sehr effizient.

Volkswirtschaftlich hat das aber einen sehr hohen Wert. Leider sieht und versteht das der Verbraucher immer seltener. Solange es ähnliche Produkte zu geringeren Preisen gibt, sind reelle Einkünfte eine Illusion. Es scheint, als würde der Verbraucher in Deutschland immer zuerst bei den Lebensmitteln sparen. Das ist eine fatale Entwicklung, wenn im gleichen Atemzug immer höhere Anforderungen an die Produktion gestellt werden. Der Preis für die Gesellschaft ist indes kaum zu beziffern, aber immens. Wir müssen hier gegensteuern, und über den wahren Preis landwirtschaftlicher Produkte sprechen.

Frage: Wieso nehmen Sie als Landwirt im Nebenerwerb an der Aktion „Gläserne Produktion“ teil?

Nebenerwerb bedeutet bei uns: Ohne ein Gehalt, das von außerhalb der Landwirtschaft in den Haushalt kommt, könnten wir den Hof nicht halten. Allerdings ist meine Frau Renate vollzeitbeschäftigt in unserem Betrieb. Dazu kommt Hilfe aus der Verwandtschaft und von den Eltern. Letztlich wird eine große Leistung in den Betrieb investiert. Wir möchten das vermitteln und integrieren traditionell viele Helfer in die Ernte. Das ist einfach schön und vor allem wichtig, damit möglichst viele Menschen Verständnis für die Produktion von Lebensmitteln haben.

Wir sehen es so: Es braucht größere Betriebe, wir füllen eine Nische und können etwas bieten, was andere sich nicht leisten können. Dafür braucht es deren Beitrag zur Ernährung der Gesellschaft.

Frage: Geht es bei der Aktion auch um Naturschutz?

Vielfalt ist unser aller Grundlage. Biodiversität ist eine Basis, die Anpassungen an Veränderungen ermöglicht. Wir erfahren das gerade eindrücklich, da sich unsere Umwelt sehr schnell und drastisch verändert. Einwandernde Tiere und Pflanzen können uns massiv herausfordern, das sehen wir zum Beispiel an der Kirschessigfliege. Wir können dagegen kämpfen, aber langfristig wird es in der Natur Gegenspieler geben, die ein neues Gleichgewicht herstellen. Biodiversität zu fördern ist somit eine Investition in die Widerstandsfähigkeit unserer Umwelt. Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind dafür entscheidend – diese versuchen wir zu bieten.