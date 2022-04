Binzen Lärmschutzwand wird überprüft

Binzen (ov/bea). In einem Online-Gespräch Stöckers mit Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker, Christine Baur-Fewson, Direktorin der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH, und drei fachkundigen Experten habe die Autobahngesellschaft zugesagt, dass die Lärmschutzwand nun zeitnah überprüft werde, berichtet Stöcker. Außerdem hat sie der Gemeinde Binzen eine Zählung der Fahrzeuge auf dem Streckenabschnitt genehmigt, um dann weitere Schritte in Erwägung zu ziehen. Auf eine solche Zählung hatte der Gemeinderat Binzen in seiner Sitzung im Januar gedrungen.

Man habe der Autobahn GmbH gemeinsam klar gemacht, dass Binzen eine veritable Lärmproblematik habe, berichtet Stöcker weiter. Diese entstünde durch die Nähe der Autobahn zur Wohnbebauung und den Schallübertrag auf die Gesamtgemeinde. Das Thema reiche bis in die 1980er Jahre zurück und bedürfe im Sinne der betroffenen Anwohner der dringenden Bearbeitung. Die Trassenführung der Straße war ursprünglich als Ortsumfahrung mit einer Bundesstraße geplant beziehungsweise genehmigt worden. Die Straße wurde schließlich als Autobahn realisiert, die so nah an der Wohnbebauung liegt, dass sie fast schon als „Stadtautobahn“ charakterisiert werden könne, wie die Abgeordnete meint. Auf Nachfrage präzisiert Bürgermeister Andreas Schneucker, dass die Autobahn nach heutigem Stand wohl zu nahe an der Wohnbebauung vorbeiverlaufe, dass dies aber den damaligen Vorschriften zufolge möglicherweise korrekt gewesen sei.