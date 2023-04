Binzen „Lebendiger Stadtraum“ im Rathaushof

Besitzer mit einbeziehen

Den Platz rund um die Kirche will die AG Freiraum mit in ihr Gestaltungskonzept einbeziehen. Ein Bouleplatz könnte den Platz lebendiger machen, so Böhringer, Dem Realisierungsteil folgt der Ideenteil, wo mit Grundstücksbesitzern (etwa vom Stapflehus oder dem „Ochsen“) ausgelotet werden soll, wie sie ihr Umfeld neu gestalten können.

Oliver Baumert sagte, es gebe einige Stellen im Dorf, die Potenzial hätten für einen Platz. Inga Koska bezeichnete die Arbeit der AG Freiraum als „sehr gelungen“, Rainer Stöcklin fragte nach dem neuen Pflasterbelag. Böhringer schlug hier vor, einen frostsicheren und robusten Natursteinbelag zu verlegen. Beim derzeit verlegten Porphyrbelag gebe es Abplatzungen und Steine, die ausfallen.

Straßenbeläge anschauen

Martin Weckerle warnte vor einer zu langen Bauzeit, die zu Verlusten der Geschäfte führen könnten. Stadtplaner Stephan Kahl entgegnete ihm, dass man die Beeinträchtigungen für die Einzelhändler so gering wie möglich halten müsse. Bürgermeister Andreas Schneucker schlug vor, sich die neuen Straßenbeläge von ähnlichen Umbau-Projekten in Murg oder Neuenburg anzusehen. Er will einen bekannten Schweizer Gutachter für Straßenbau bei der Auswahl des Belags miteinbeziehen.

Nachdem die Architekten den Raum verlassen hatten, diskutierten die Gemeinderäte noch kurz über die Gestaltungsideen. Stephan Kahl lobte die Architekten: „Sie sind in jeder Leistungsphase gut besetzt. Das ist wichtig.“

Vorentwurf wird erstellt

Die Architekten wollen nun im nächsten Schritt die erste Kostenschätzung überarbeiten und einen Vorentwurf erstellen. Der wird dem Gemeinderat dann vorgestellt.