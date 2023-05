Binzen Lions Club organisiert Taschenbörse

Wein, Sekt und Musik

Die Taschenbörse findet statt am Freitag, 12. Mai, von 16 bis 21 Uhr, und am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr im reforum Binzen, Am Dreispitz 6, heißt es in der Ankündigung des Lions Clubs. Es gibt auch Musik sowie eine Sekt- und Weinbar.