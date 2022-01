Binzen Mit Leidenschaft für die Verwaltung

Unter den Mitstudentinnen an der Hochschule für Verwaltung in Kehl, wo Hofmann das Studium zum Bachelor of Public Management absolviert ist Binzen ein Geheimtipp. Mit seinen knapp 10 000 Einwohnern bietet der Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal eine große Bandbreite von Möglichkeiten, sich mit der kommunalen Verwaltung vertraut zu machen. Hofmann war froh, als sie die Zusage bekam, zumal sie sich auch durch persönliche Freundschaften mit dem Ort verbunden fühlt. Nach Monaten des Online-Studiums zuhause in Märkt freute sie sich darauf, wieder täglich mit Menschen in Kontakt zu sein. Gleich an ihrem ersten Tag in Binzen ging es los: Das „Corona-Telefon“ stand keine Minute still. Geduldig stand sie impfwilligen Senioren aus den Verbandsgemeinden Rede und Antwort. Auch bei den Impfaktionen in der Gemeindehalle war sie mit dabei. Nach den Senioren seien es nun vor allem Kinder und jüngere Leute, die sich impfen lassen wollen, berichtet sie.