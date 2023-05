Binzen Nein sagen, wenn es unangenehm wird

Die zehn Klassen, die sich neben Binzen auch an den Außenstandorten in Schallbach, Rümmingen und Eimeldingen befinden, sollen laut Kaufmann auf spielerische, zugleich aber auch ernsthafte und fundierte Weise lernen, ihre Bedürfnisse und Grenzen aufzuzeigen. „Es wird dabei unter anderem darum gehen, was ein Ja- und ein Nein-Gefühl ist“, sagt Kaufmann. Auch werde auf den Grundsatz „Mein Körper gehört mir“ eingegangen. Ebenso wird es um gute und um schlechte Geheimnisse und das Wahrnehmen und Ausdrücken der eigenen Gefühle gehen. Die inhaltliche Gestaltung des Projekts liegt in den Händen von Blattmann und Derks vom MuT-Zentrum.

Lions Club macht’s möglich

Dass die Grundschule Vorderes Kandertal das Projekt an ihrer Schule zeigen kann, hat der Förderverein Lions Club Schliengen möglich gemacht, der das Projekt vollständig bezahlt. „Anders könnten wir das als Schule kaum stemmen“, sagt Kaufmann.