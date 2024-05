Vorschläge von Bürgern für Standorte neuer Bänke werden von der Verwaltung gerne aufgenommen und umgesetzt, heißt es. So wurde kürzlich ein neuer Standort am „Schwanen-Brunnen“ an der Hauptstraße/Ecke Fischinger Straße in einer Feierstunde und an Bürgermeister Andreas Schneucker übergeben.

Die Initiative ging vom „Frauen-Kaffee-Treff 2023“ aus – acht Stammtisch – Damen, die sich einmal im Monat im Cafe „Lotta“ in Binzen zum Austausch treffen. Anneliese, Emma, Emmeli, Erika, Hanneli, Irmgard, Margrit und Marlene trugen mit ihrer Spende von 600 Euro erheblich zu den Kosten der schönen, nagelneuen Holzbank, die von den Gemeinderäten Oliver Baumert und Frank Krumm, sowie von Nicolas Baumert gebaut wurde, bei.