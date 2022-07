Binzen Nicht alles klappt sofort

Der Hintergrund: In Binzen überwiegt klar eine Einfamilienhaus-Struktur, die in vielen Bereichen eine sehr geringe Wohndichte aufweist. Deshalb wollen die Verantwortlichen statt der Ausweisung weiterer Flächen für den Bau von Einfamilienhäusern – ein Vorhaben, das in Binzen allein von der Fläche her an Grenzen stößt – die Innenverdichtung in den Blick nehmen.