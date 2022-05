Binzen Pianistin von Weltklasse

Lal Karaalioglu wurde 1998 in Istanbul geboren. 2021 wurde Lal als eines der wenigen Mitglieder des von der Istanbul Foundation for Culture and Arts finanzierten Projektes „Women Stars of Tomorrow“ auserwählt. Der erste Auftritt ihres neu gegründeten „Trio Hera“ wird beim Istanbul Music Festival ausgestrahlt. Reservierungen: per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Tel. 0151 / 125 855 27