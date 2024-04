Ein platzender Reifen an einem Anhänger eines Lasters hat am Donnerstagvormittag zu einem Unfall im Binzener Birkenweg gesorgt, berichtet die Polizei in einer Meldung. Demnach war ein 53 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Fahrzeug in Höhe der Einmündung zum Kanderweg, als der hintere linke Reifen seines Anhängers platzte. Durch den schlagartig entweichenden Druck wurden mehrere Steine aufgewirbelt, die die Frontscheibe sowie die Motorhaube eines nachfolgengenden Autos beschädigte. Auch wurde die Karosserie eines zweiten Autos, der verkehrsbedingt im Birkenweg wartete, durch umherfliegenden Steine beschädigt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 2500 Euro geschätzt, heißt es.