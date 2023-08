Binzen Reiten in neuer Dimension

Junge Reiter erhalten spezielle Anleitungen

Seine Mutter, Uschi Josko, wurde während des Reitunterrichts von Marie Zeh gefragt, ob es denn auch spezielle Übungen für Reiter gebe. Aus Erfahrung weiß die Reitlehrerin: Schon junge Reiter bringen nicht die erforderlichen körperlichen und mentalen Voraussetzungen für diesen Sport mit. Defizite gebe es beispielsweise in fehlender Körperspannung und Balance mit der Folge auftretender Rückenprobleme.

Gerade eine positive Körperspannung sorge im ganzen Körper für Kontrolle, Kraft und Leistungsfähigkeit – die Grundvoraussetzungen fürs Reiten, verdeutlicht Tim Josko. Während der Corona-Zeit war auch der Fitness-Club lahmgelegt war, so musste er die schwierige Zeit mit Online-Angeboten wie zum Beispiel mit 400 Trainingsvideos überbrücken. In dieser Zeit kam dann die Schweizer Reitlehrerin Marie Zeh auf Tim Josko zu mit dem Vorschlag, ein Konzept für eine ganzheitliche Fitness-Lösung für Reiter zu entwickeln. Daraus ist „Skalea – die Fitness-Skala für Reiter“ entstanden. Für die Vermarktung der Idee wurde Benjamin Friant ins Boot geholt. „Mit der Beteiligung an ’Skalea’ im vergangenen Jahr hat Josko Fitness ein überregionales Standbein dazubekommen“, sagt Josko. Er fügt hinzu: „International gibt es in dieser Form noch kein solch ganzheitliches Angebot für den Reitsport.“ Auch mit dem Deutschen Reiterverband und dem Nationalkader stehen die Protagonisten in Kontakt und sind dabei sofort auf ein positives Echo gestoßen.