Binzen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Ein Höhepunkt war die Muttertagsgala in der Gemeindehalle mit Kevin Pabst, Katharina Herz und Hansy Vogt sowie dem Jugendorchester. Das Aktivorchester und die Bläsergruppe unterhielten die Bürger unter anderem beim Bergfest in Tannenkirch, beim Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Binzen, bei der Einweihung des Neubaus im Weingut Schweigler und der Matinee am 18. September im Rathaushof.

Pistorius wies auch auf das Konzert des Jugendorchesters am 23. Oktober in der Gemeindehalle hin, das ein „weiterer Erfolg“ war, „auf den wir stolz sind“. Das Vereinsjahr endete traditionell mit dem Jahreskonzert.

Dirigent Stephan Jourdan charakterisierte das Jahreskonzert als „anspruchsvoll und vielseitig“. Die Musiker seien nach langer Auftrittspause „nervöser gewesen als sonst“. Er lobte die Soloauftritte der Jungmusiker: „Ich habe mich riesig gefreut, dass sie das gemacht haben.“

Dank und Ausblick

Kalchschmidt dankte Jürgen Matt, der 30 Jahre verschiedene Ämter im Verein innehatte. Er nannte abschließend die kommenden Auftritte: das Kirchenkonzert in Binzen am 30. April, das Jugendkonzert am 22. Oktober und das Jahreskonzert am 16. Dezember. Auch beim Muttertagskonzert am 14. Mai ist der Musikverein wieder dabei.

Neuaufnahmen

Paulina Quinn und Alexander Rüdlin wurden ins Aktivorchester aufgenommen.

Für größte Überraschung sorgte Helmut Steinmann. Er erzählte, dass der Verein 1978 die „Pro-Musica“-Plakette erhalten hatte. Der Bundespräsident verleiht sie Vereinen, die 100 Jahre alt sind. Während die dazu gehörige Urkunde erhalten ist, ging die Plakette verloren. Steinmann hat die Plakette nun neu beantragt und überreichte sie am Freitagabend dem Verein.

Notenerbschaft

Dann griff er ein weiteres Mal in seine Plastiktüte, um einen hölzernen Kasten hervorzuholen. Steinmann hat ihn vor 50 Jahren erhalten, als er Kassierer beim MV Binzen wurde. In dem Kasten hat er die Hefte mit handgeschriebenen Noten deponiert, die ihm eines Tages vor die Tür gelegt wurden. Er überlässt den Kasten mit Inhalt dem Verein.

Binzen (chs). Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt. Andreas Kachschmidt bleibt Vorsitzender, Harald Lau zweiter Vorsitzender. Kassierer ist Simon Weber, zweite Kassiererin Solveig Lau. Sie ist auch Pressewartin. Schriftführerin ist Verena Pistorius, Jugendwartinnen sind Letizia und Chiara Kalchschmidt. Materialverwalter sind Jonathan Esch und Yannik Bürgin, Notenwarte Katharina Schweigler, Daniela Bösl und Stefanie Thoma. Aktivbeisitzer ist Nils Ostermann, Passivbeisitzer Erich Wolz.

In seiner Funktion als Vizepräsident und Ehrungsbeauftragter vom Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) überreichte Helmut Steinmann Silke Kalchschmidt die Goldene Ehrennadel für 40-jährige aktive Tätigkeit im Dienst der Blasmusik.

Musikverein Binzen

Mitglieder: 72 Aktive

Vorsitzender: Andreas Kalchschmidt

Kontakt: Tel. 07621/635 43, www.musikvereinbinzen.de