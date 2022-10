Binzen Saisonstart beim Skiclub Binzen

Binzen. Der Skiclub Binzen eröffnet die kommende Wintersaison mit dem traditionellen „Skiopening“ auf Söldens Gletschern am Wochenende vom 11. bis 13. November. Es besteht die Möglichkeit, an zwei Tagen die neuesten Skimodelle über das Testzentrum am Rettenbachgletscher zu testen. Wie in den vergangenen Jahren sind die Teilnehmer im Drei-Sterne-Hotel „Neue Post“ untergebracht. Abfahrt ist am Freitag, 11. November, 13 Uhr, bei Bus Renk in Eimeldingen. Die komplette Ausschreibung, mit den Kosten (auch für Nichtmitglieder) und den Kontaktdaten der Organisatoren ist auf der Internetseite skiclub-binzen.de im Webshop einsehbar.