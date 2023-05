Binzen Schlager, Pop und Orchestersound

Jugendorchester des MV Binzen macht Auftakt

Zu Beginn trat aber zunächst das Jugendorchester des Musikvereins Binzen auf. Der „Ouverture Espagnol“ folgte das symphonische Stück „A Taste of Ireland“, für das der Arrangeur Johan Nijs drei Volkslieder verarbeitet hatte, und der Song „Firework“ von Katy Perry. Nach der Pause war eine Auswahl von Stücken aus dem Disney-Film „Mary Poppins“ (1964) zu hören, ferner „A Star ist born“, ein Medley mit den größten Hits von Meat Loaf wie etwa „I would do anything for love“, „Celtic Crest“ und das Schlussstück „Let’s get loud“.

Das Jugendensemble, dirigiert von Andreas Kalchschmidt, bewies bei der Muttertagsgala erneut, dass es die Solo-Auftritte mit seinem kraftvollen Orchestersound hervorragend ergänzen kann.