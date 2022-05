Binzen Schlagerstars in Topform

Weicher, runder Klang des Flügelhorns

Kevin Pabst, dessen Vater Siegfried die Veranstaltung organisiert hat, hat für seinen Auftritt gleich zwei Instrumente mitgebracht. Eine Trompete und ein Flügelhorn, aus der er weiche, runde Klänge zaubert. Er bläst unter anderem „Ich bete an die Macht der Liebe“ oder „Amazing grace“. Den dritten Solo-Auftritt bestreitet Hansy Vogt, der sich mit Hits wie „Ich will“, „Danke Dir“ oder „Wenn aus Liebe Leben wird“ wunderbar in den harmonischen Nachmittag einreiht. Vogt ist auch ein Comedian, der Witze erzählt. Er hatte vier Brüder, die samstags nacheinander in die Badewanne gingen, erzählt er an einer Stelle. Der letzte von ihnen habe im trüben Wasser den Waschlappen nicht mehr gefunden. Seine Mutter habe ihn dann aufgeklärt: „Der Waschlappen sitzt in der Wirtschaft und trinkt Bier.“

Am Ende seines Auftritts singt er den Mega-Hit „Marie“ der österreichischen Pop-Band „Alle Achtung“. Die Stimmung ist nun ausgelassen, nur wenige hält es auf ihrem Sitz, Hansy tanzt mit einer älteren Dame.

Der Ablauf im zweiten Teil ist dann ähnlich wie im ersten: das Jugendorchester spielt unter anderem den bekannten Popsong „Let’s Get Loud“ von Gloria Estefan, Pabst „The Whole World in His Hands“, „When the Saints Go Marchin in“ und anfangs das Lied von Roy Orbison, das Paola Felix in Deutschland populär gemacht hat: „Blue Bayou“.

Danach kommt die Frau, auf die viele gewartet haben, „Frau Wäber“. Hansy Vogt steckt hinter der alten Dame, die so echt wirkt, dass sie Lachsalven im Publikum auslöst. Sie habe am Tag vor ihrem Auftritt schlecht geschlafen, weil sie in einem „Bocksspringbett“ (Boxspringbett) nächtigte, berichtet sie. Sie habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wann der Bock komme.