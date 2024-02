Binzen: Sparkasse ersteigert Korb

Im Rahmen der Nachhaltigkeit sei es der Bank wichtig, Menschen in der Gemeinde und der Umgebung für regionale Produktion und die damit zusammenhängenden Prozesse zu sensibilisieren, heißt es. Damit solle das Bewusstsein für einen nachhaltigen Konsum und den Genuss regionaler Köstlichkeiten gefördert werden.

Der Erlös von 500 Euro komme als Spende den Landfrauen in Binzen zur Feier ihres 75-jährigen Bestehens zugute. Die Übergabe fand am vergangenen Samstag statt durch Geschäftsstellenleiterin Doreen Deffge. Sie übergab den Betrag an Bürgermeister Andreas Schneucker sowie die Vorsitzende der Landfrauen, Bärbel Ganter. Der Korn wird am Donnerstag, 29. Februar, in der Geschäftsstelle Binzen angeboten. Darin enthalten sind Produkte und Erzeugnisse von 18 Landwirten aus der Umgebung. „Alle Kunden dürfen zugreifen und sich an den lokalen Köstlichkeiten erfreuen“, heißt es.