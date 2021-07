Binzen Starkregen trifft Binzen und Rümmingen schwer

Binzen / Rümmingen. „Das heftige Gewitter mit massivem Starkregen hat am Freitag in unseren Gemeinden hohe Sachschäden angerichtet. Zum Glück gab es keine Verletzten.“ Mit diesen Worten haben sich jetzt Bürgermeister Andreas Schneucker (Binzen) und Bürgermeisterin Daniela Meier (Rümmingen) an die Bevölkerung gewandt. Innerhalb kurzer Zeit überflutete der Starkregen mehrere Straßen, zahlreiche Keller, als Hobbyräume und Büros genutzte Untergeschosse sowie Garagen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die starken Wassermassen spülten Unmengen an Schlamm und Geröll an.