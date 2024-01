Binzen: Stimmungsvoll ins neue Jahr

Dabei konnte sich die Pianistin nicht an das ausgedruckte Programm halten, weil sie einen sehr verstimmten Flügel antraf. Für das kontrollierende Ohr einer mit dem absoluten Gehör gesegneten Pianistin ein kleines akustisches Horrorszenario. Aber das war das einzige Manko an diesem Abend vor dem Jahreswechsel.

Liszt, Schumann und Chopin im Angebot

Deswegen musste das Publikum auf Franz Liszts Petrarca-Sonett 123 aus den „Pilgerjahren“ verzichten, ein hochvirtuoses Tongemälde, das die Lagen des Instruments voll ausnutzt, die hohen Register ebenso wie harfenähnliche Akkorde – für Anna Zassimova unmöglich auf diesem Flügel zu realisieren.

Das konnte man verstehen und war wiederum glücklich, von ihr anstelle von Liszt Schumann und Chopin zu hören. Die relativ populäre „Arabeske“ op.18 von Robert Schumann spielte Zassimova in freundlicher poetischer Grundstimmung, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass am Ende dieses gefälligen Stückes ein Epilog steht, der dem der Kinderszenen ähnelt: „Der Dichter spricht“. Man konnte sich mit Zassimova in diese fantastische Sphäre versetzen lassen.

Porträts und Stimmungsbilder werden ausgebreitet

Die Pianistin phrasiert und atmet sehr natürlich, lässt die Zuhörer an der Frage teilnehmen, was denn Frederic Chopins Polonaise-Fantaisie As-Dur mehr sei: Polonaise oder Fantasie? Auch an dem Binzener Konzertflügel war die Grandiosität des Chopinschen Gestus in diesem harmonisch sehr speziellen Werk noch zu hören.

Eine klanglich edle Geste legt die Interpretin auch in das E-Dur-Nocturne von Gabriel Fauré, gespielt voller Subtilität. Es ist nicht so volkstümlich wie die Chopin-Stücke, aber Zassimova hat Fauré als echtes Anliegen vorgetragen.

Bei Fauré wie bei Debussy zeichnet sie Porträts und Stimmungsbilder. In den „Estampes“ von Debussy mit einer stimmungsvollen Anschlagskultur, technisch perfekt, textgenau, sensibel, feinfühlig und stets dezent, auf Details wie Farb- und Lichtwechsel bedacht.

Ein poetisches Stück sind die „Pagoden“ in ihrer balinesischen Anmutung, und eine wundervolle lyrische Stimmung zaubert sie in die „Soirée dans Grenade“ eines visionären Spanien des nicht viel gereisten Debussy.

Ihr Klavierrecital beschließt sie mit luzidem Klangbewusstsein in dem toccatahaften Klaviersatz „Jardins sous la pluie“. Bei dieser klangmalerischen Debussy-Musik mit ihren etwas verschwommenen Klängen, dem schönen Bewegungsspiel und den hübschen Kinderlied-Zitaten konnte der „impressionistisch“ klingende Hausflügel wieder Terrain gutmachen. Das Schumannsche Intermezzo aus dem „Faschingsschwank aus Wien“ spielte Anna Zassimova zum Schluss mit größter Energie und Leidenschaft für die Musik als Liebesgabe. Als Gabe für die Pianistin wurde ihr ein Binzener Weinpräsent überreicht.