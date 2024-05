Der 40 Meter lange Bereich soll überdacht werden. Durch die Errichtung der Ladesäulen entfallen einige Parkplätze im Autohof. Elf Stellplätze des Bistros entfallen, was aber dadurch teilweise kompensiert wird, dass acht Stellplätze vor den Ladesäulen entstehen. Die Trafostation soll mit einer umlaufenden Stützwand in den vorhandenen Lärmschutzwall geschoben werden.

Zukünftig gibt es auf dem Gelände 16 Stellplätze am Bistro, die neu angebotenen acht Stellplätze vor den Ladestationen und 40 Parkplätze für Lastwagen. Die Verwaltung kommt zu dem Schluss, dass es ein hinreichendes Parkplatzangebot für die Einrichtungen der Tankstelle und des Autohofes gebe. Der Binzener Gemeinderat wünscht sich in der Aussprache, dass die maximale Geschwindigkeit an der B 3 in Binzen von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert werde. Besser wäre es auch, wenn die E-Autos nicht über die Einfahrt an der B 3, sondern über die Einfahrt an der Hertzallee die Ladesäulen heranfahren würden.