Binzen Talent, Können, Wir-Gefühl

„Hymne der Hoffnung“

Mit der „Hymne der Hoffnung“ begab sich das Orchester wieder zurück zum Motto des Nachmittags. Im Hintergrund lief eine Präsentation, in der die Musiker mit Worten ausdrückten, was ihnen wichtig ist. „Wir wünschen uns die Zeit zurück, in der einiges besser war“, war dort unter anderem zu lesen oder die Vorgabe, an einem Strang zu ziehen, um weiter Konzerte geben zu können. Wichtig ist dem Ensemble „Talent, Können, Motivation, Ausdauer, Spaß, Kameradschaft, Geselligkeit, ein Wir-Gefühl und Geborgenheit“.

Das nachfolgende Stück „Antigua Bay“ überzeugte mit wechselnden Metren und erfrischenden Akkordfolgen. Imposant waren auch die musikalischen Hommagen an „Meat Loaf“ – mit Soli von Paulina Quinn am Alt-Saxophon und von Simon Braun an der Trompete – und „Queen“. Seinen Abschluss fand das Konzert mit „Shallow“ und bekannten Stücken aus Disney-Filmen.

Andreas Kalchschmidt betonte, dass bei allem Ehrgeiz der Spaß bei der Orchesterarbeit nicht zu kurz kommen darf. Nach den Proben geht es deshalb hin und wieder in die Eisdiele, aber auch Kegel- und Spielabende lassen die Gemeinschaft wachsen.