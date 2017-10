Binzen Viele glückliche Gewinner

Binzen (os). Es war wieder ein tolles Fest – nicht nur für die Kunden des Lebensmittel-Unternehmens Hieber, sondern ein echtes Volksfest im Herbst: die bereits 18. Tour de Hieber am Tag der Deutschen Einheit.

Das sagte Hieber-Geschäftsführer Karsten Pabst am Samstagvormittag beim Binzener Markt, als die Übergabe der vielen Preise, die bei der Tour de Hieber ausgelobt wurden, anstand. Rund 5000 Besucher kamen zum Volksfest mit vielfältiger Unterhaltung, dazu nahmen rund 200 Kicker an der südbadischen Firmen-Meisterschaft teil und auch die Aktion „weil läuft“, erstmals veranstaltet im Rahmen des Hieber-Events, kam gut an. An der Radtour beteiligten sich indessen witterungsbedingt mit 514 Radlern aller Leistungs- und Alterskategorien etwas weniger Starter als in schöneren Vorjahren, sagte Pabst.

Unter den Radlern, die mindestens drei Märkte an der Strecke der „Tour de Hieber“ angefahren und sich einen Stempel abgeholt hatten, verloste man 40 attraktive Sachpreise. Diese verteilte Pabst gemeinsam mit dem Binzener Marktleiter Benjamin Bockholt und seiner Stellvertreterin Doreen Lanz an die Anwesenden. Zuvor dankte Pabst Bockholt und Lanz für die Organisation des Eventprogramms in Binzen.

Besondere Präsente gingen dann an den Radsportverein Haltingen, für den Gustav Walliser den Preis für die größte teilnehmende Gruppe, zehn Radsportler, entgegen nahm. Der älteste Teilnehmer, Jörg Eichinger, hatte mit 81 Jahren und wie er mittels mitgebrachter Zeitungsausschnitte belegte, zuvor schon alle 17 Touren mitgemacht und in diesem Jahr dem zu Beginn widrigen, nasskalten Wetter getrotzt. Der jüngste Teilnehmer freute sich ebenfalls über einen Preis: Gerade mal zwei Jahre alt, war Tobias Licht mit den Eltern mitgeradelt und nahm in Begleitung von Mutter Manuela den entsprechenden Preis entgegen.

Unter allen Tour-Teilnehmern war als Hauptpreis ein E-Bike verlost worden. Dieses ging an David Heckendorn, die Eintrittskarten für ein Bundesliga-Spiel des SC Freiburg an Markus Abt.

Den Abschluss der Tour de Hieber hatte, so Pabst am Samstag, die Entenregatta gebildet. Am frühen Abend waren 7000 gelbe Enten auf der Kander in Richtung Kanderbrücke beim Hieber-Markt geschwommen. Bei dieser Entenregatta ging es für die „Entenbesitzer“ um Einkaufsgutscheine. Der Gewinner von Platz eins (3000 Euro) mit Ente-Nummer 5943 hatte sich bisher noch nicht bei Hieber gemeldet, ebenso nicht die mit je 500 Euro dotierten Plätze drei und vier, die Enten mit den Nummern 4757 und 2848. Platz zwei (1000 Euro) ging an Nicole Nösel.