Binzen Vielfalt an Wohnformen bevorzugt

Die Veräußerung der Grundstücke erfolgt erst nach Vorliegen der Bauanträge. Die Gemeinde wird sich in den Kaufverträgen ein Wiederkaufsrecht vorbehalten, das sie berechtigt, das Kaufgrundstück frühestens nach Ablauf von etwa 80 Jahren innerhalb eines noch zu bestimmenden Zeitfensters zurückzukaufen. Als Wiederkaufspreis für das Grundstück ist der inflationsbereinigte Kaufpreis vorgesehen. Für die mit dem Grundstück verbundenen Bauwerke verpflichtet sich die Gemeinde zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe des vollen Verkehrswerts.

Die Gemeinde wird darauf achten, dass die Bewerbungsinhalte samt allen Zusagen im Rahmen des rechtlich Möglichen durch geeignete Regelungen gesichert werden.

Nähere Informationen zum Baugebiet „Kandergrund“ und zu den Rahmenbedingungen der offenen Konzeptvergabe in Form des Anker- und Anliegerverfahrens können auf der Homepage der Gemeinde Binzen unter www.binzen.de/kandergrund abgerufen werden. Dort sind auch Vorlagen für die Bewerbungsschreiben als Anlieger hinterlegt.

Die Ankerkonzeption für den Hof 1 wird den am Anliegerverfahren Interessierten voraussichtlich am 8. Juni ausführlich in einer Veranstaltung öffentlich vorgestellt.

Alle Personen und Unternehmen, die sich für die Anliegerprojekte interessieren, werden gebeten, die in deutscher Sprache abzufassende Bewerbung spätestens bis zum 21. Juni schriftlich im Original und unter Beifügung von zwei gebundenen Kopien sowie in elektronischer Form auf CD-ROM oder USB-Stick persönlich oder postalisch bei der verfahrensleitenden Stelle einzureichen: Dominik Kiesewetter, Am Rathausplatz 6, 79589 Binzen, Tel. 07621/66 08 10, Fax 07621/66 08 99 10, E-Mail: kandergrund@binzen.de. Bewerbungen, die nach Ablauf der Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt, heißt es. Die Auswahlentscheidungen sollen Anfang August erfolgen.