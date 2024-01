Binzen: Vom Rathaus bis zur Koppengasse

Feuerwehreinsatz Brand an Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule rasch gelöscht

An der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule hat die Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag einen Brand auf einer Toilette gelöscht. Die Schule wurde zügig und reibungslos geräumt. Der Unterricht findet am Mittwoch ohne Einschränkung statt.