Die AG Freiraum schlägt auch vor, einen Zebrastreifen auf Höhe des Parkplatzes neben der Bäckerei Heitzmann einzurichten. Der Rathausplatz soll teilweise von einer Stufe umgeben werden, die kleine Einbuchtung an der Bushaltestelle verschwindet dadurch. Der Bus hält an dieser Stelle zukünfig wie am Halt „Johann-Peter-Hebel-Straße“ auf der Straße. Der Wartebereich mit ein oder zwei Bänken am Rathausplatz soll überdacht werden. Geplant ist ferner im Rathaushof drei Bäume zu pflanzen. Um zwei Bäume sollen Rundbänke verlaufen. Die Bäume könnten Rigolen haben, die Niederschlagswasser durch Versickern der Erde zuführen. Auch eine Zisterne wäre möglich. Außer den beiden Stellplätzen für den Blumenladen sind keine weiteren Stellplätze geplant. „Wir wollen die Anzahl der Stellplätze reduzieren“, sagte Bürgermeister Andreas Schneucker.