Binzener Kreisel: Autos sollen nicht beschädigt werden

Rapp Regio-Geschäftsführer Ralph Kutsche ist am Rand seiner Ausführungen in der Gemeinderatssitzung zu den Baumpflanzungen am Kreisverkehrsplatz (wir berichten noch) auch auf die Bauvorschriften bei der Verkehrsinsel eingegangen. „Flachbordsteine sind die eingebauten Abgrenzungssteine zwischen der Fahrbahn und dem Fahrbahnteiler beziehungsweise dem Kreismittelpunkt. Diese werden zwingend zur Verkehrsführung benötigt“, sagte der Bauingenieur. „Diese Flachbordsteine sind, wie der Name erahnen lässt, leicht abgeflacht, und es entstehen selbst beim leichten Touchieren oder gar Überfahren keine Beschädigungen an den Reifen oder am Fahrzeug“, teilte er auf Nachfrage mit.