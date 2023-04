Blansingen Bachs Kirchenmusik erklingt

Paar lebt in Pfarrhaus

Seit zwei Jahren lebt das aus dem Norden stammende, aufgeschlossene Ehepaar Susanne und Horst Teichmanis mit seiner christlichen Lebenseinstellung im Blansinger Pfarrhaus. Einer Vereinbarung mit der Gemeinde zufolge bemühe man sich, die Kirche zu beleben. Am Tag zuvor fand im Pfarrhaus das Abendmahl statt.

Örtliche Osterbräuche

In aufschlussreicher Runde ging es um örtliche Osterbräuche: Am Abend des Gründonnerstags seien die Frauen in die Kirche gegangen, die Männer hingegen am Karfreitag. Zur Andacht in der Kirche fanden sich auch Feriengäste aus Karlsruhe und Dortmund ein, die im Umland wohnen – und das Angebot dankbar annahmen.