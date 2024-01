Blues in Schopfheim: Musiker rocken den „Hirschen“

Für die Stadt Weil am Rhein hat der Verein auch einen Auftritt der französischen Band „Circle of Mud“ mit dem Ausnahmegitarristen Flo Bauer mitorganisiert. Termin ist am Donnerstag, 6. April, im Alten Rathaus in Weil am Rhein.

Besonders stolz ist Bockey auf das Konzert der „Latvian Blues Band“. Die lettischen Musiker begleiten die ganz großen Bluesmusiker auf Tourneen durch Europa und haben auch das Abschiedskonzert im als „Wildhouse“ bekannten „Waldhaus“ gegeben. Am Montag, 22. April, kehren sie dorthin zurück.

Eine der besten Blues-Bassistinnen der Welt stehe am Mittwoch, 8. Mai, im „Hirschen“ auf der Bühne. Danielle Nicole toure mit ihrer eigenen Band aus den USA und mache auch im Wiesental Station.

Ziel des Vereins, der seit 2005 regelmäßig Konzerte veranstaltet, sei es, den Blues in seiner ganzen Bandbreite am Leben zu erhalten, berichtet Bockey. Er ist froh, dass das „Waldhaus“ auf der Schweigmatt wieder Spielort sei, nachdem es dort bis 2018 mehr als 70 Konzert gegeben hatte. Außerdem ist er stolz auf den „German Blues Award“, den der Verein für das Dreyland-Bluesfestival im Sommer 2023 erhalten hat.

www.dreylandblues.de