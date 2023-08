Bluesfestival in Schopfheim Zwei Frauen geben alles

Spät auf der Bühne

Lilly Martin ist in New York geboren und stammt aus einer kubanischen Musikerfamilie. Sie ist in dem Künstlerviertel Greenwich Village aufgewachsen. Mittlerweile wohnt sie in der Schweiz. Auf ihrer Homepage ist zu lesen, dass sie erst mit 40 Jahren angefangen hat, ernsthaft Musik zu machen. Davor hat sie ihre Zeit ihren Kindern gewidmet. Die erste Platte erschien, als sie über 50 war. 2020 hat sie den schweizerischen Bluesaward gewonnen. Ihr aktuelles Album heißt „Lookout“, was so viel bedeutet wie: von innen nach außen schauen, oder einfach gesagt, den Blickwinkel ändern. Mittlerweile geht Martin auf die 70 zu, was man ihr bei dem Konzert nicht im Geringsten ansieht. Fast zwei Stunden dauert der Auftritt. Eigenkompositionen wie „Waiting For The Fog to Lift“ oder „Down For The Heal” sind zu hören, aber auch Stücke anderer Künstler wie „Kissing My Love“ von Bill Withers. Mit dem Publikum kommuniziert sie zurückhaltend, was einen eigenen Reiz hat. Und zugleich merkt man, dass sie und die gesamte Band viel Freude haben, miteinander solide Bluesmusik zu spielen.