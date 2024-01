Boardinghaus in Steinen: Apartments werden bezogen

Kritik aus dem Gemeinderat

Die damals aufkeimende Kritik aus dem Gemeinderat kann Fischer noch immer nicht nachvollziehen, schließlich habe das Gremium die Pläne „genau so auf dem Tisch gehabt und genau so genehmigt“. Das Vorhaben, eine Shisha-Bar zu eröffnen, sei also bereits lange zuvor bekannt gewesen.

Neben den Appartements, dem Restaurant und der möglichen Bar wurde im Boardinghaus bereits vergangenen August eine Zahnarztpraxis eröffnet. Damit sind alle Räume des Gebäudes belegt; „mehr geht da nicht rein“, so Fischer.

Rund fünf Millionen Euro investierte das Unternehmen Mawo in das Steinener Boardinghaus-Projekt. Der Restaurantbereich umfasst rund 320 Quadratmeter verteilt auf zwei Einheiten. Eine Fläche von rund 950 Quadratmeter (ohne Flure und Nebenräume) entfällt auf die insgesamt 41 Appartements. Die Zahnarztpraxis umfasst rund 280 Quadratmeter. Zum Projekt gehört auch eine Tiefgarage mit 21 Stellplätzen und weitere zwölf Stellplätze auf dem Außengelände.

Shisha-Bar ist umstritten

In der Gemeinderatssitzung vergangenen Mai zeigte sich Rainer Eiche (SPD) besorgt, dass die geplante Shisha-Barn in der Nachbarschaft eines Kindergartens und einer Grundschule stehen würde. Fischer erwiderte damals gegenüber unserer Zeitung, dass die Shisha-Bar hinter dem eigentlichen Restaurant untergebracht werden würde. Zudem öffneten solche Bars in der Regel nicht in den Zeiten, in denen Schulen und Kindergärten frequentiert sind.