Bodenseedurchquerung Weitermachen, Zug um Zug

Vorbereitung im Freibad

Geschwommen also wird im Hause Springmann buchstäblich von Kindsbeinen an. Erste Erfahrungen in Sachen Freiwasserschwimmen sammelte Patricia dann vor zwei Jahren im Alter von elf Jahren bei der Überquerung des Zürichsees über 2,5 Kilometer. Mit dem intensiven Training habe man dann etwa drei Wochen vor dem Termin im Schopfheimer Freibad begonnen, berichtet Thorsten Springmann. Einmal ging es dabei über immerhin 6,5 Kilometer – auf die Dimension eines Otto-Normal-Schwimmers heruntergerechnet: 130 Bahnen. Die komplette Distanz aber, um die es im Bodensee gehen würde, hatte Patricia bis zum „Ernstfall“ noch nie absolviert.

Start vom Campingplatz

Gestartet hatte der Tag für die Sportlercrew morgens um 5 Uhr: Vom Campingplatz in Wallhausen bei Konstanz ging es auf die andre Seite des Sees nach Friedrichshafen. Treffen mit den Organisatoren vom Verein Bodensee Open Water, die derlei Seeüberquerungen für Einzelsportler wie für Gruppen des Öfteren organisieren. Wettkampfanzug, Badekappe und Schwimmbrille an, die Signalboje am Körper befestigt – und los. „Ein paar Tage vorher und auch direkt vorm Start war ich schon ein bisschen nervös“, erzählt Patricia – „dann hab ich mir aber nicht mehr groß einen Kopf gemacht und bin einfach geschwommen.“ Zug um Zug, Kilometer um Kilometer, Stunde um Stunde.

Den Kopf ausschalten

Irgendwann zwischendurch kam dann die Krise, mit der man einfach rechnen muss, wie Thorsten Springmann aus eigener Erfahrung weiß: Eineinhalb, zwei Stunden seien „ohne Probleme machbar“, sagt er – „dann kommt der Kopf und zweifelt.“ In dem Moment helfe nur, den Kopf wieder auszuschalten und weiterzumachen – „ein Armzug nach dem anderen“.

Vater Thorsten Springmann unterstützte vom Begleitboot aus. Foto: zVg

Und genau so war’s denn auch bei Patricia. „Ich dachte wirklich mal, ich höre auf“, erzählt sie. Geholfen hat in dem Moment der Gedanke an die, die am anderen Seeufer auf sie warten: Mama, große Schwester, Freunde. Ebenfalls geholfen hat, Papa Thorsten mit ins Boot – oder eben besser raus aus dem Boot – zu holen: Der war im Begleitboot ohnehin die ganze Zeit an Patricias Seite – und schwamm dann auf ihren Wunsch eine Weile lang neben ihr her, um ihr Motivation zu spenden. Ansonsten unterstützte er sie aus dem Begleitboot heraus – mental ebenso wie mit Getränken und kleinen Snacks. Das ist übrigens keineswegs gleichbedeutend mit Pause: „Um einen Schokoriegel zu essen, schwimmt man eben so lange in Rückenlage“, erzählt Patricia.

Endspurt trotz Krämpfen

Neben dem Kopf freilich gibt’s auch den Körper – und der meldet sich bei einer solchen Beanspruchung unweigerlich auch irgendwann. Krämpfe in Beiden und Armen begleiteten Patricia die letzten Kilometer. Auch da hat sich sich durchgebissen – und am Ende kraulend sogar noch einen echten Endspurt hingelegt – von den am Ufer Wartenden stimmkräftig unterstützt: „Das war schon sehr emotional“, erinnert sich Mutter Melanie an diese Momente. Wobei: „Patricia kam raus, als wenn nicht gewesen wäre“. Was folgte, waren dicke Umarmung von Mama und dem ganzen Empfangskomitee, ein kurzes Abhocken, eine Schokosahnerolle vom Strandbadkiosk und dann – wie bei Sportlern eben üblich – direkt das Interview mit dem Fernsehen, das die Rekord-Aktion hautnah begleitet hatte.

Und nun? Neue Extremleistungen im Blick, neue Rekorde in Sicht? „Ich habe mir eigentlich noch nichts vorgenommen“, sagt Patricia. Einfach normales Schwimmen und Trainieren eben – am Sonntag vielleicht nochmal im Schopfheimer Freibad, ab Montag im Maulburger Hallenbad, wo Patricia, ebenso wie ihr Vater und ihre ältere Schwester Franziska als Trainer aktiv sind. Und im kommenden Jahr dann sicher mal wieder irgendwo draußen.