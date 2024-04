Bodo Wartke im Burghof: Ein außergewöhnlicher Künstler begeistert im Burghof

Wenn es still wird

Bodo Wartke hat es auch mit dem klassischen Drama, seine Adaptionen von König Ödipus und Antigone werden gefeiert, seine Version der „Antigone“ hat es sogar in ein Schulbuch geschafft. In Lörrach lässt er Zweifel und Zuversicht in einem gnadenlosen Duell mit pro und contra antreten. Ganz still wird es im Saal, als nach dem Lied vom Wunsch nach dem starken Kerl, dem Autokraten, der endlich die Demokratie abschafft, ein Schuss fällt und der Pianist, der gerade zum Protest ansetzt, nach hinten kippt. In welchem Land er gerne leben möchte, besingt Wartke auf diesen Schock hin mit einer versöhnlichen Utopie, in der die Regierenden „Besonnenheit, Anstand und Vernunft“ besitzen. Das Publikum ist außer sich vor Freude, der Beifall brandet auf und wird von Wartke mit großer Geste an den Flügel weitergeleitet.