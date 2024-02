Bogensport: Medaillenregen bei der SG Zell

Dieter Fischer, der in der Seniorenklasse antrat, wurde bei seinen ersten Landesmeisterschaften prompt Dritter. Mit über 40 Ringen Vorsprung konnte Amelie Schmidt alle Konkurrentinnen in der Schülerklasse B weiblich in die Schranken weisen und wurde souverän Landesmeisterin.

In der Klasse der Jüngsten durfte sich der neunjährige Robin Klöcker die Silbermedaille um den Hals hängen lassen. Das starke Feld der Jugendklasse war ein hartes Pflaster für Leon Bauer. Dennoch behauptete er sich und erreichte den dritten Podestplatz. Die Landeskaderschützin Jana Kiefer errang in der ebenfalls stark besetzten weiblichen Jugendklasse den siebten Platz. In den Compounddisziplinen gab es zwei Vizelandesmeister zu vermelden. Einmal konnte Niclas Weber in der Jugendklasse die Silbermedaille erringen. Damit unterstreicht er auch seinen Platz im Landeskader. Vincent Oswald landete in der Juniorenklasse ebenfalls auf dem zweiten Rang. Marco König erklomm den elften Platz in der Masterklasse. In der umkämpften Herrenklasse reichte es für Anton Weber auf den neunten Platz. Mit fünf Landesmeistermedaillen im Jugendbereich ist die SG Zell sehr zufrieden.