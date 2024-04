Holger Gertz, stellvertretender Präsident des alemannischen Musikverbands, ehrte bei der Hauptversammlung der Trachtenkapelle Brandenberg zwei Musiker für 50 Jahre mit der großen goldenen Ehrennadel mit Urkunde: Martin Knotz und Kurt Wagner. Martin Knotz ist bereits mit 15 Jahren dem Verein beigetreten und war von 1981 bis 2009 Kassierer. Gertz lobte das Engagement des Musikers, der zunächst Flügelhorn spielte und jetzt Tenorhorn. Wagner wurde wie Knotz 1974 in den Verein aufgenommen, spielte zunächst Flügelhorn und ist seit 1991 Dirigent. Zusätzlich engagierte er sich in der Zöglingsausbildung. 2016 wurde er mit der seltenen Ehrung, der Lyra in Grün für 25 Jahre Dirigententätigkeit, geehrt. Beide Musiker sind bereits seit 1999 Ehrenmitglieder.