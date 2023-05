Bravouröser Auftritt HOS glänzt beim Jahreskonzert

Bomi spielte hervorragend Klavier und Harmonika, und dies mit einer Hand in Gips. Sohel wagte sich an einen raffinierten Tango und Daniel an ein Stück, mit dem Richard Clayderman in Glanzzeiten seine Fans unterhielt. Lautstarken Applaus spendierte der Saal, und gleicher ging an die „Fun Tasten“.

Die zweite Formation startete mit einem Cha-Cha-Cha zum Mitwippen und einer Filmmelodie, bei dem sich die jungen Musiker womöglich über die emotionale Reaktion der Zuhörer wunderten. Die Rede ist vom Soundtrack des früheren Straßenfegers „Dornenvögel“. Nicht ohne Zugabe wurde der Nachwuchs entlassen.