Breiband-Baustelle Gersbach Schadstoff-Material wird Freitag geräumt

Alternativen geprüft – und zunächst verworfen

Schon zu Beginn der Planungen seien zwei Alternativtrassen jenseits der Kreisstraße untersucht – letztlich aber verworfen worden, da in beiden Fällen eine zweistellige Anzahl privater Grundstücke betroffen gewesen wäre. Davon, dass der nun als Alternative in Rede stehende Wirtschaftsweg in absehbarer Zeit ins Eigentum der Stadt Schopfheim gelange, habe man beim Zweckverband Breitband Anfang des Jahres „keine Kenntnis“ gehabt, betont die Behörde.