Breitband-Baustelle PAK-belastetes Material lagert weiter

Frist bis 23. Juni

Eine Überprüfung der momentanen Ampelschaltung habe ergeben, dass eine Verkürzung der Wartezeiten nicht möglich war; durch die Erweiterung des Baubereichs auf 800 Meter wird sich die Standzeit nun sogar noch verlängern, räumt Pahl ein. Freie Fahrt gibt es wohl erst Ende Juni: „Die Baufirma wurde aufgefordert, die Straße bis zum 23. Juni wieder herzustellen“, heißt es.

Neue Trasse wird gesucht

Angesichts der Komplikationen mit der geplanten Trasse ist der Zweckverband Breitband davon abgerückt, die Kabel in der Kreisstraße. zu verlegen. „Der Zweckverband hat vor, an nächstmöglicher Stelle aus der Kreisstraße auf eine benachbarte Trasse auszuweichen“, teilt Torben Pahl auf Nachfrage mit. Hierfür sei der Zweckverband im Gespräch mit den Grundstückseigentümern. Dass eine solche Alternative nicht von Anfang an in Erwägung gezogen wurde, ist einer der Punkte, die bei Gersbachs Ortsvorsteher Andreas Falk auf Unverständnis stoßen. So verlaufe parallel zur Kreisstraße ein Wirtschaftsweg, der sich von Anfang an wesentlich besser als Trasse angeboten habe, hatte Falk schon vor Wochen argumentiert. Grundsätzlich geht ihm zwischenzeitlich jegliches Verständnis dafür ab, dass sich in dieser Angelegenheit über Wochen hinweg kaum etwa bewegt(e) – und das, obwohl er die Problematik schon mehrmals aufs Tapet gebracht hat. „Es tut sich nichts – rein gar nichts.

Ermittlungen laufen

Nach einer Anzeige der Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald (Lana) ermittelt die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wegen des kontaminierten Materials. Man sehe den Anfangsverdacht auf ein Vergehen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen gegeben und habe daher ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, bestätigte Pressesprecherin Rahel Diers bereits Anfang Mai. „Die Ermittlungen dauern an, der Sachstand ist unverändert“, hieß es am Montag auf Anfrage.