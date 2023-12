Breitbandausbau: Atzenbach bekommt schnelles Internet

„Uns ist es wichtig, alle Anwohner vor Start der Bauarbeiten über das Projekt und die Baumaßnahmen zu informieren“, sagte Paul Kempf, der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung. Ziel der Informationsveranstaltung sei es, den Anwohnern Unterstützung in allen Bereichen des Breitbandausbaus zu geben, erklärte Kempf.

Jedes Haus anschließen

In seiner Begrüßung freut sich Zells Bürgermeister Peter Palme über die gut besuchte Veranstaltung, welche das große Interesse am Thema Breitbandausbau widerspiegele, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir freuen uns, dass wir in Atzenbach nun auch schnelles Internet an jedes Haus erhalten“, sagte Palme. Der Ausbau in Zell sei bereits vorangeschritten: Viele Ortsteile verfügten bereits über Internetgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit. Die Ortsteile Riedichen und Leisenberg werden derzeit ebenfalls mit Glasfaser an jedes Haus ausgebaut. Kempf erklärte die Ausbaumaßnahmen in Atzenbach: „Wir rechnen mit einer Bauzeit von 20 bis 24 Monaten.“ Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2024 starten.